Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:37, 11 февраля 2026Культура

Путин наградил братьев Запашных орденом

Владимир Путин наградил братьев Запашных орденом «За заслуги перед Отечеством»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народных артистов РФ Эдгарда и Аскольда Запашных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте документа.

Эдгард Запашный занимает должность генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Также он является генеральным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Его брат Аскольд является художественным руководителем Большого Московского цирка.

Ранее Владимир Путин вручил режиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного. В указе говорится, что награду присудили председателю Союза кинематографистов «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok