Россиянин попал под суд из-за спора на автозаправке

В Петербурге осудят мужчину из-за конфликта на автозаправке

В Санкт-Петербурге осудят мужчину из-за конфликта на автозаправке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, вечером 6 сентября 2025 года на газозаправочной станции на Московском шоссе в Шушарах между двумя водителями произошел конфликт. Они стали выяснять, кто из них первый в очереди на заправку.

В ходе перепалки обвиняемый распылил газовый баллончик в оппонента, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле «Газель». У пострадавшего диагностированы химические ожоги глаз.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

