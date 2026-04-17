Россиянка пошутила с мужем об измене и чудом выжила

Житель Энгельса ударил жену ножом в шею после шутки об измене

Житель Энгельса ударил ножом в шею свою 35-летнюю жену, которая пошутила об измене ему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Саратовской области.

Все произошло ночью 8 апреля. Женщина вместе с мужем и общим знакомым выпивала в квартире на Полтавской улице. Когда их гость уснул, мужчина высказал сомнения насчет верности своей жены. Она решила пошутить и «призналась», что действительно изменила ему — такого удара муж не перенес. Он схватил нож и ударил им супругу в шею. Женщина чудом выжила и обратилась в полицию.

В отношении ее супруга возбудили уголовное дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

