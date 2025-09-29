Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:42, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал самый серьезный постулат для защиты от раннего инфаркта

Врач Мясников заявил, что активный образ жизни защищает от ранних инфарктов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал важное правило для защиты от ранних инфарктов и онкологических заболеваний. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, защититься от тяжелых болезней поможет активный образ жизни. «Это самый серьезный постулат. Не хотите раннего инфаркта и ранней онкологии и вообще хотите дольше жить — двигайтесь, двигайтесь и двигайтесь», — рассказал доктор.

Он призвал больше ходить пешком, чаще подниматься и спускаться по лестницам и меньше использовать общественный транспорт. Также врач посоветовал зрителям мыть полы и стирать руками, чтобы повышать физическую активность. «Мой девиз: "Встал и пошел"», — заключил Мясников.

Ранее доктор рассказал, что его удивили цены на препараты против герпеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Раскрыт неожиданный защитник мозга при инсульте

    В Европе захотели ограничить права представителей России

    Бойцы СВО захватили украинский безэкипажный катер-«матку»

    Еврокомиссар рассказала о следующем шаге для вступления Украины в ЕС

    В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

    Минэнерго заявило о серьезной проблеме геологоразведки в России

    Доктор Мясников назвал самый серьезный постулат для защиты от раннего инфаркта

    Мать архангельского экс-студента раскрыла детали его подготовки к резне в техникуме

    Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости