Доктор Мясников назвал самый серьезный постулат для защиты от раннего инфаркта

Врач Мясников заявил, что активный образ жизни защищает от ранних инфарктов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал важное правило для защиты от ранних инфарктов и онкологических заболеваний. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, защититься от тяжелых болезней поможет активный образ жизни. «Это самый серьезный постулат. Не хотите раннего инфаркта и ранней онкологии и вообще хотите дольше жить — двигайтесь, двигайтесь и двигайтесь», — рассказал доктор.

Он призвал больше ходить пешком, чаще подниматься и спускаться по лестницам и меньше использовать общественный транспорт. Также врач посоветовал зрителям мыть полы и стирать руками, чтобы повышать физическую активность. «Мой девиз: "Встал и пошел"», — заключил Мясников.

