Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

Врач Мясников признался, что его удивили высокие цены на лекарства от герпеса

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в эфире программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что его удивили цены на один вид лекарств. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, его удивила высокая цена на препараты против герпеса. «Я, как наивный чукотский юноша, посещаю аптеки и удивляюсь, как все это стоит. Я пошел покупать лекарство от герпеса. Мне назвали сумму, я сначала не понял, что они имеют в виду», — посетовал медик. Доктор уточнил, что лекарства, которые он хотел приобрести, стоили несколько тысяч рублей.

