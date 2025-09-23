Интернет и СМИ
Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

Врач Мясников признался, что его удивили высокие цены на лекарства от герпеса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в эфире программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что его удивили цены на один вид лекарств. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, его удивила высокая цена на препараты против герпеса. «Я, как наивный чукотский юноша, посещаю аптеки и удивляюсь, как все это стоит. Я пошел покупать лекарство от герпеса. Мне назвали сумму, я сначала не понял, что они имеют в виду», — посетовал медик. Доктор уточнил, что лекарства, которые он хотел приобрести, стоили несколько тысяч рублей.

Ранее Мясников рассказал, что испытывает неприязнь к людям, которые постоянно считают калории. Он призвал относиться к еде спокойно и адекватно.

До этого доктор обратился к россиянам, которые любят сидеть перед телевизором и есть пельмени. Мясников предупредил их, что они могут не дожить до старости.

