12:42, 16 сентября 2025

Доктор Мясников признался в неприязни к одной группе людей

Врач Мясников признался в неприязни к людям, которые постоянно считают калории
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался в неприязни к одной группе людей. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он заявил, что ему не нравятся те, кто постоянно считают калории.

«Я ужасно не люблю вот этих вот, которые [говорят]: "[Здесь] столько-то протеинчика, столько-то калорий, столько-то этого..." Они едят спаржу, ягоды годжи, еще что-то такое. Вот я их совсем не люблю», — высказался доктор.

Мясников добавил, что к еде нужно относиться спокойно и адекватно. По его словам, можно питаться полноценно и при этом малокалорийно.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» обратился к россиянам, которые любят сидеть перед телевизором и есть пельмени. Врач предупредил, что с такими привычками они могут не дожить до старости.

