11:15, 25 августа 2025

Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

Врач Мясников заявил, что многие не доживут до старости из-за вредных привычек
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» к тем, кто любит есть пельмени и вести малоподвижный образ жизни. В выпуске программы, доступном на платформе «Смотрим», доктор заявил, что такие люди не доживут до старости.

По словам доктора, современная медицина считает, что в течение 10 лет появятся препараты, способные замедлить старение. Однако Мясников считает, что они могут не всегда быть эффективны, так как многие люди имеют вредные привычки, негативно влияющие на здоровье.

«Если мы будем переедать, сидеть перед телевизором, мало двигаться, курить, есть пельмени, не лечить свою гипертонию, какие таблетки от старения вы хотите? Это же крайне мало людей, которые, в общем-то, доживают до нормальной старости», — порассуждал врач.

Ранее Мясников признался, что не понимает людей, которые не читают книги. Он добавил, что считает информацию из соцсетей унижающей интеллект.

