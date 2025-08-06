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11:54, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников отказался понимать одну группу людей

Врач Мясников признался, что не понимает людей, которые не читают книги
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников высказался о влиянии чтения на человека. В своем Telegram-канале он отказался понимать одну группу людей.

Мясников признался, что не понимает, как существуют те, кто не читает книги. «Все сегодняшние соцсети, тиктоки — это же просто унижающая наш интеллект информация. (...) А книги… Ты беседуешь с людьми, которые жили столетия назад, даже тысячелетия назад. Ты понимаешь все, что ты думаешь, все, что ты переживаешь. Нет глупых людей, есть неразвитые люди. А как им развиваться, если не читать?» — порассуждал он.

Доктор призвал россиян читать, поскольку это занятие «делает не только умнее, но и лучше».

Ранее Мясников рассказал о встрече с НЛО. По утверждению врача, он столкнулся с неопознанным летающим объектом во время поездки в Хакасию.

Перед этим Мясников призвал россиян с одним заболеванием не читать новости. Специалист предостерег от этого занятия людей с атеросклерозом — хроническое заболеванием, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки и которое может привести к инфаркту, инсульту и другим смертельно опасным состояниям.

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