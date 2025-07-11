Доктор Мясников рассказал о встрече с НЛО

Врач Александр Мясников заявил, что видел НЛО во время поездки в Хакасию

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что видел неопознанные летающие объекты (НЛО) во время поездки в Хакасию. О встрече с НЛО доктор рассказал в своем Telegram-канале.

«Хакасия не зря самое известное среди уфологов место. НЛО тут можно видеть почти каждую ночь. Нет, не спутники, не падающие звезды — именно НЛО. Мы с сыном увидели их в первый же свой поход», — написал Мясников. По словам врача, они заметили над лесом два светящихся объекта, которые сначала двигались зигзагообразно, после чего взмыли вверх и исчезли.

Мясников добавил, что потом еще много раз видел НЛО во время путешествия. «Крайний раз я наблюдал НЛО, выйдя ночью из таежной бани. Светящийся объект висел передо мной, потом стал плавно описывать круги, резко взвился вверх и пропал», — вспомнил доктор.

Ранее Мясников поделился историей о том, как он и его сын встретились с опасными акулами, когда плавали в океане. Врач признался, что в тот момент испытал глубинный ужас.