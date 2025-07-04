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20:03, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян с одним заболеванием не читать новости

Врач Мясников призвал россиян с атеросклерозом не читать новости
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян с одним заболеванием не читать новости. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что людям с атеросклерозом стоит отказаться от этой привычки. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил, что стрессы, возникающие из-за чтения новостей, могут привести к проблемам с сердцем. «Если у вас уже есть атеросклероз, есть [холестериновые] бляшки, вы должны быть теперь разумным эгоистом. (...) Не читайте новости, если не можете держать их в стороне», — посоветовал врач.

Ранее Мясников назвал мощнейший фактор развития болезней сердца. Он сообщил, что повышенный уровень сахара в крови, еще не считающийся диабетом, может быть опасен.

Перед этим Мясников развеял два мифа об инфаркте. В частности, доктор назвал неверным утверждение о том, что у человека с нормальным уровнем холестерина не может быть инфаркта.

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