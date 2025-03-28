Россиянам назвали мощнейший фактор развития болезней сердца

Врач Мясников: Повышенный сахар увеличивает риск болезней сердца на 25 процентов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» фактор, часто провоцирующий проблемы с сердцем. Выпуск, в котором врач раскрыл его, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что повышенный уровень сахара в крови, еще не считающийся диабетом, может быть опасен. «Это мощнейший фактор риска для развития сердечных болезней», — предупредил доктор. По его словам, вероятность возникновения проблем с сердцем в этом случае увеличивается на 25 процентов.

Врач уточнил, что опасным для сосудов и сердца может считаться уровень глюкозы в крови, который составляет 5,7. В случае, если сахар поднимается до 7, добавил Мясников, к пациенту стоит относиться так, как будто у него уже есть ишемическая болезнь сердца. «Вы должны принимать все те лекарства, которые принимает сердечник», — обратился к таким людям медик.

Ранее Мясников назвал четыре греха против здорового образа жизни. Таковыми он, в частности, счел игнорирование опасных симптомов и малоподвижный образ жизни.