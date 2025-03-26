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19:12, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал четыре греха против здорового образа жизни

Врач Мясников назвал малоподвижный образ жизни грехом против здоровья
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре греха против здорового образа жизни. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Грех номер один — мы поздно распознаем болезни», — заявил Мясников. По его словам, люди редко проходят диспансеризацию и из-за этого не замечают развития опасных болезней, таких как, например, сахарный диабет или гипертония.

Вторым грехом врач счел игнорирование серьезных симптомов. «Вы не идете к врачу, когда у вас заложило грудь при физической нагрузке, когда вы ночью просыпаетесь, оттого что вам не хватает воздуха, когда у вас перебои в сердце и вы начинаете терять сознание», — посетовал Мясников. При этом некоторые люди обращаются за помощью при незначительном недомогании, неопасном для здоровья. По мнению Мясникова, чтобы люди могли отличать тревожные симптомы от безобидных, нужно проводить санитарно-просветительскую работу.

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Также негативным решением для здоровья доктор назвал отказ от вакцинации. Он заявил, что за этим способом профилактики болезней стоит будущее. Наконец, четвертым грехом против здорового образа жизни Мясников назвал малоподвижный образ жизни. «Вы лишены этой радости бытия. Ты что-то сделал, ты пробежался, ты поднялся, ты устал. Это просто физически как здорово», — порассуждал медик.

Ранее Мясников призвал россиян соблюдать одно правило, связанное с приемом лекарств. По его словам, при несоблюдении инструкций к употреблению медикаментов они могут стать ядом.

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