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06:17, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян запомнить одно правило приема лекарств

Врач Мясников заявил, что при неправильном приеме лекарство может быть ядом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» запомнить одно правило безопасного приема медикаментов. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что из-за ошибки в дозировке лекарства или в неправильном способе его приема препараты могут оказаться опасными для жизни пациентов. Так, рассказал врач, именно несоблюдение правил употребления медицинских препаратов стало третьей причиной смертности американцев после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вы принимаете яд в малой дозе. Из этого исходите», — обратился он к россиянам. Доктор также посоветовал зрителям быть внимательными при лечении медикаментами.

Ранее Мясников раскрыл неожиданные полезные свойства кофе. По его словам, напиток способен улучшить память.

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