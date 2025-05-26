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17:23, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял два мифа об инфаркте

Врач Мясников заявил, что низкий уровень холестерина не исключает инфаркт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два мифа об инфаркте. Выпуск, в котором специалист высказался о распространенных заблуждениях, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал неверным утверждение о том, что у человека с нормальным уровнем холестерина не может быть инфаркта. По его словам, это патологическое состояние возникает не только из-за атеросклеротических бляшек, но и из-за тромбов или спазма сосудов.

Кроме того, доктор заявил, что не следует ориентироваться на результаты кардиограммы, чтобы определить инфаркт. «Вы можете зайти, сделать кардиограмму — она абсолютно нормальная — встать, выйти из кабинета и получить инфаркт», — заключил врач.

Ранее Мясников назвал россиянам одно правило защиты от инфаркта. Он призвал измерять артериальное давление не только сидя, но и лежа, чтобы получить более точные результаты.

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