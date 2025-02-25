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18:31, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян сделать одно действие для защиты от инфаркта

Врач Мясников заявил, что измерять давление нужно не только сидя, но и лежа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян сделать одно действие, чтобы защитить себя от инфаркта и других проблем с сердцем. В своем Telegram-канале он заявил, что измерять давление нужно не только сидя, но и лежа.

Мясников рассказал, что люди с гипертонией имеют повышенное давление как сидя, так и лежа. Однако недавнее исследование показало, что у некоторых пациентов повышенное давление выявляется только в положении лежа.

«У вас нормальное давление? Померьте его повторно в положении лежа!» — дал совет доктор. Мясников предупредил, что гипертония повышает риск развития стенокардии и инфаркта.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл два упражнения, которые помогут снизить давление. В частности, он посоветовал выполнять силовые упражнения.

Перед этим врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал главный запрет при измерении давления. Специалист отговорил россиян от использования запястного тонометра.

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