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06:00, 17 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали два снижающих давление упражнения

Врач Агапкин заявил, что силовые упражнения и растяжка помогают снижать давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два упражнения, выполнение которых поможет снизить давление. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Могут применяться упражнения на растяжку. Сейчас показано, что они тоже хорошо снижают артериальное давление, если их регулярно делать. Могут применяться силовые упражнения с гантелями и прочим. Здесь главное — просто не брать большой вес», — заявил реабилитолог.

При этом, по словам Агапкина, к такому способу снижения давления следует прибегать, если оно повышено незначительно — примерно на 10 миллиметров ртутного столба от нормального значения.

Ранее Агапкин назвал другой способ снизить давление без таблеток. Он объяснил, что это можно сделать, занимаясь плаванием. Во время этой физической активности, сообщил врач, из организма выводится лишняя жидкость, из-за чего давление снижается.

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