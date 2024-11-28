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06:21, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ снизить давление без таблеток

Врач Агапкин заявил, что плавание помогает снизить артериальное давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pxhere

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ снизить давление без таблеток. Выпуск с объяснениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что снизить давление можно с помощью плавания. Врач отметил, что, как и при любой физической нагрузке, во время плавания кровеносные сосуды расширяются, и артериальное давление снижается.

«Но помимо всего прочего, вода, когда мы в ней находимся, сдавливает наше тело, и это усиливает выработку особого гормона (называет предсердный натрийуретический гормон), который выводит лишнюю жидкость», — рассказал врач. Из-за этого давления также снижается, заключил он.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал другой способ снизить давление без препаратов. Он заявил, что такой эффект может возникнуть, если включить в рацион продукты, богатые калием, например, петрушку, томаты и сливы.

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