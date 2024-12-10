Россиянам назвали главный запрет при измерении давления

Врач Гандельман призвал россиян не использовать запястный тонометр

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал главный запрет при измерении давления. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист призвал россиян не использовать запястный тонометр. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что запрещает своим пациентам пользоваться тонометром, который крепится на запястье. Он объяснил, что погрешность измерения этого медицинского прибора может достигать 20 миллиметров ртутного столба.

Специалист посоветовал тем, кто следит за давлением, купить в аптеке электронный автоматический тонометр. Как уточнил Гандельман, погрешность у этого устройства — до трех миллиметров ртутного столба.

Ранее Герман Гандельман и его коллега Елена Малышева в программе «Жить здорово!» предупредили о способе лечения горла, повышающем давление. Врачи заявили, что полоскание горла раствором соды опасно для гипертоников.