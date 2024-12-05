Россиян предупредили о повышающем давление способе лечения горла

Врач Гандельман заявил, что полоскание горла содой может повысить давление

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в программе «Жить здорово!» на Первом канале предупредили, что популярный способ лечения больного горла может повысить давление. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что речь идет о полоскании горла раствором соды. Малышева напомнила, что в соде содержится натрий. «А натрий может всосаться и даже поднять артериальное давление», — заявил Гандельман.

Cпециалист подчеркнул, что эффективность такого вида лечения больного горла не доказана. Медики призвали россиян использовать аптечные средства, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Гандельман добавил, что они облегчают боль и могут уменьшить воспаление.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал об опасных последствиях боли в горле. Он заявил, что хронический тонзиллит может привести к поражению почек и сердца.