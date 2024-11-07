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12:46, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали опасные последствия боли в горле

Врач Агапкин заявил, что тонзиллит может привести к поражению сердца и почек
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасные последствия боли в горле. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин пояснил, что боль в горле может наблюдаться при хроническом тонзиллите. По его словам, многие в этом случае думают, что лечить нужно только неприятные ощущения в горле. Врач опроверг это утверждение.

«Это хронический инфекционный процесс. Более того, он поражает нашу лимфатическую систему. К чему это приводит? Это приводит к поражению других органов», — рассказал специалист. По его словам, из-за этого недуга у человека могут возникнуть осложнения с почками, сердцем, легкими, печенью, а также появиться проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее Агапкин рассказал россиянам, что употребление какао и шоколада может провоцировать мигрень.

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