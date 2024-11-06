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16:49, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач назвал приводящую к мигрени распространенную привычку

Врач Агапкин заявил, что употребление шоколада и какао провоцирует мигрень
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: American Heritage Chocolate / Unsplash

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал приводящую к мигрени распространенную привычку. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что злоупотребление шоколадом вызывает мигрень. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи гостья программы предположила, что употребление шоколада не может спровоцировать приступ мигрени, с чем не согласился Агапкин. «А на самом деле — весьма часто, то есть по статистике примерно каждый пятый случай мигрени может быть спровоцирован употреблением шоколада или какао», — заявил медик.

Ранее Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали три продукта, которые могут предупредить развитие мигрени. По их словам, таким свойством обладают имбирь, куркума и красный острый перец.

До этого Агапкин назвал напиток, уменьшающий головную боль. Таковым специалист счел кофе с порошком имбиря.

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