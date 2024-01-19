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04:00, 19 января 2024Интернет и СМИ

Врач назвал необычный способ избавиться от головной боли

Фото: Horst Ossinger / dpa / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал необычный способ избавиться от головной боли. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что, согласно медицинским исследованиям, корень имбиря способен уменьшить головную боль. «Он конкурирует с препаратами достаточно серьезными, фармакологическими, даже в небольшой дозе», — отметил врач. По его словам, чайная ложка порошка имбиря заменяет обезболивающее средство.

Специалист отметил, что при головной боли можно добавить порошок имбиря в кофе. Содержащийся в нем кофеин также обладает обезболивающим действием, поэтому такой напиток будет эффективен в борьбе с головной болью.

Ранее анестезиолог Марк Гальперин назвал другой способ справиться с головной болью. Таковым он посчитал секс. Специалист заявил, что во время оргазма выделяются эндорфины, которые вызывают снижение болевого синдрома.

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