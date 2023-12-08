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07:45, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданную пользу секса

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Врач-анестезиолог Марк Гальперин рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что секс снимает головную боль. Выпуск, в котором врач описал неожиданную пользу полового акта, доступен на сайте телеканала.

Гальперин рассказал об исследовании, в котором женщинам во время приступа головной боли предложили заняться сексом. У большей части испытуемых неприятные ощущение отступили.

Врач раскрыл, что положительный эффект достигается потому, что во время оргазма вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины. «Эндорфины вызывают снижение болевого синдрома и обезболивают», — заключил Гальперин.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали о пользе регулярного секса. По их словам, если заниматься им хотя бы раз в неделю, то риск сердечно-сосудистых катастроф снижается на 20 процентов.

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      Мария Большакова
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