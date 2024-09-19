Россиянам назвали три продукта от мигрени

Врач Агапкин заявил, что куркума и имбирь могут предупредить развитие мигрени

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» три продукта, которые могут предупредить развитие мигрени. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

По словам Трофимовой, одним из таких продуктов можно считать имбирь. Она объяснила, что во время сильных головных болей этот продукт оказывает такое же действие, как и сосудосуживающие препараты, и помогает справиться с неприятными ощущениями.

Также от мигреней помогает куркума, отметил Агапкин. Трофимова рассказала, что вещество куркумин, которое содержится в приправе, снижает риск развития воспалений и сильных головных болей, появляющихся из-за них.

Наконец, врачи призвали включить в рацион красный острый перец, так как в нем содержится вещество капсаицин. «Он влияет на те же самые рецепторы, что и тот белок, который повышается в организме человека при мигрени. Этот капсаицин блокирует рецепторы, и это приводит к снижению интенсивности болей», — объяснила геронтолог.

Агапкин и Трофимова подчеркнули, что употреблять эти продукты нужно для профилактики мигрени. «То есть ежедневно», — заключил доктор.

Ранее Агапкин назвал напиток, уменьшающий головную боль. Таковым специалист счел кофе с порошком имбиря.