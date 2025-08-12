Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 12 августа 2025Россия

В России резко выросла заболеваемость менингококком. Врачи бьют тревогу и призывают к вакцинации населения

Инфекционист Степанова: В России нужно принимать срочные меры из-за менингококка
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России из-за активно распространяющейся менингококковой инфекции нужно принимать срочные меры. Зафиксировано уже 1,2 тысячи случаев заражения.

При этом за весь 2024 год было диагностировано 600 случаев инфицирования. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова указала, что данная тенденция говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Со Степановой согласился ее коллега Михаил Фаворов, который также призвал внести вакцинацию от указанной инфекции в календарь прививок. Ее лучше проводить определенными вакцинами, которые будут давать иммунитет на все серотипы. Такие средства уже изобретены, подчеркнул специалист.

Эти вакцины есть, они изобретены, надо вложить деньги в их производство и начать выпускать

Михаил Фаворовврач-инфекционист, доктор медицинских наук

Прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. При этом всеобщей иммунизации населения нет, что на самом деле необходимо, указал Фаворов.

Рост заболеваемости объяснили

Рост случаев менингококковой инфекции педиатр Лилит Аракелян объяснила несколькими факторами. Так, некоторые родители из-за пандемии COVID-19 пропустили или отложили прививки. Кроме того, стало расти количество завозных случаев инфекции после активизации поездок за рубеж, а также число противников вакцинации.

«Что делать? Прививка — единственный способ профилактики. В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B», — заключила специалистка.

Материалы по теме:
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024
«Наблюдается паника» Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
«Наблюдается паника»Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
17 октября 2024
Что такое метапневмовирус и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
Что такое метапневмовирус и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
11 января 2025

Распространение инфекции отчасти связали с мигрантами

Врач-инфекционист Андрей Матюхин отмечал, что опасная инфекция распространяется в России в том числе из-за мигрантов.

По словам специалиста, вызывающая заболевание бактерия может распространяться из-за приезжих из стран Африки и Азии. При этом он добавил, что способствовать распространению болезни могут общее снижение иммунитета и замедление темпов ревакцинации.

Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Она может приводить к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже ДНК не найдут». В России пригрозили НАТО уничтожить европейские столицы за атаку на Калининград

    В России резко снизились продажи одного продукта

    Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

    Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

    США отказались направлять самолеты с гумпомощью в Газу

    В российском городе иностранец поцеловал чужого ребенка в губы на заправке

    Еврокомиссар по обороне рассказал о темпах производства боеприпасов ЕС

    Несколько самолетов были охвачены огнем в аэропорту из-за одного пилота и попали на видео

    В МИД объяснили причину враждебности Европы к России

    У 29-летней женщины нашли редкую форму болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости