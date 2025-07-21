Российский врач предупредил о распространении смертельно опасной болезни из-за мигрантов

Врач Матюхин: Смертельно опасный менингококк распространяется из-за мигрантов

Смертельно опасная менингококковая инфекция распространяется в России в том числе из-за мигрантов. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Матюхин, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Матюхина, вызывающая заболевание бактерия менингококк может распространяться из-за приезжих из стран Африки и Азии. Кроме того, врач добавил, что способствовать распространению болезни могут общее снижение иммунитета и замедление темпов ревакцинации.

Как сообщалось ранее, с начала 2025-го года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов больше прошлогодних показателей.

Известно, что менингококк можно не заметить на ранних стадиях проявления. Инфекция может приводить к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма. В числе тяжелых осложнений — острая надпочечниковая недостаточность, ДВС-синдром и даже эпилепсия. Появляется риск стать инвалидом или вовсе не выжить.