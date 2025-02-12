Юра Борисов в майке-алкоголичке снялся в рекламе вместе с женой

Актер Юра Борисов в майке-алкоголичке снялся в рекламе бренда Finn Flare с женой

Российский актер Юра Борисов вместе с женой и коллегой Анной Шевчук снялся в рекламе бренда Finn Flare. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летний артист с избранницей стали лицами новой коллекции в стиле ретро, выпущенной к 60-летию компании. Так, они примерили наряды, выполненные в эстетике 1970-1980-х годов.

В том числе Борисов позировал в так называемой майке-алкоголичке и красном спортивном костюме. Также он предстал перед камерой в голубых шортах, синей кофте, красной шапке и коричневых ботинках, держа при этом в руке пластиковый стакан с чайным пакетиком. В свою очередь, супруга знаменитости на одном из кадров сидела на стуле в темно-синем платье выше колена на фоне ширмы с изображением берез.

В январе российская стилистка Кристина Палюткина оценила внешний вид актера Юры Борисова фразой «русский загадочный гопник».