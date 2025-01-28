Российская стилистка оценила внешний вид Юры Борисова фразой «русский загадочный гопник»

Стилистка Палюткина: Белые кеды Юры Борисова означают, что он близок к народу

Российская стилистка Кристина Палюткина оценила внешний вид актера Юры Борисова фразой «русский загадочный гопник». Соответствующий комментарий приводит «Радио 1».

Специалистка заявила, что Борисов двигается по стилю на вершину международной киноиндустрии. «Юру можно охарактеризовать как глубокого человека — это он демонстрирует при выборе своей одежды. В основном в его образах всегда присутствуют цвета-ахроматы (белый и серый), главный из которых — черный», — подчеркнула она.

По словам Малюткиной, номинант на премию «Оскар» предпочитает в своих образах минимализм, элегантность и качество тканей. Вдобавок эксперт отметила, что любовь звезды к серому цвету и грубым ботинкам говорит о его «шероховатости».

В то же время белые кеды символизируют его близость к народу. «Они [белые кеды] всего лишь обозначают, что это свой парень на стиле», — уточнила женщина.

Среди прочего, собеседница издания обратила внимание, что для выхода в свет Борисов выбирает классические образы, выражая уважение к голливудским традициям.

Ранее в январе Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем». Он привлек внимание общественности после появления на кинопремии «Золотой глобус», где претендовал на звание «лучшего актера второго плана».