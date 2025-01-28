Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:05, 28 января 2025Ценности

Российская стилистка оценила внешний вид Юры Борисова фразой «русский загадочный гопник»

Стилистка Палюткина: Белые кеды Юры Борисова означают, что он близок к народу
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская стилистка Кристина Палюткина оценила внешний вид актера Юры Борисова фразой «русский загадочный гопник». Соответствующий комментарий приводит «Радио 1».

Специалистка заявила, что Борисов двигается по стилю на вершину международной киноиндустрии. «Юру можно охарактеризовать как глубокого человека — это он демонстрирует при выборе своей одежды. В основном в его образах всегда присутствуют цвета-ахроматы (белый и серый), главный из которых — черный», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Соблазн свободыКто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
6 ноября 2019
Натянули лямку Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Натянули лямкуДля тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
24 марта 2020

По словам Малюткиной, номинант на премию «Оскар» предпочитает в своих образах минимализм, элегантность и качество тканей. Вдобавок эксперт отметила, что любовь звезды к серому цвету и грубым ботинкам говорит о его «шероховатости».

В то же время белые кеды символизируют его близость к народу. «Они [белые кеды] всего лишь обозначают, что это свой парень на стиле», — уточнила женщина.

Среди прочего, собеседница издания обратила внимание, что для выхода в свет Борисов выбирает классические образы, выражая уважение к голливудским традициям.

Ранее в январе Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем». Он привлек внимание общественности после появления на кинопремии «Золотой глобус», где претендовал на звание «лучшего актера второго плана».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ организовала доставку для российского генерала. Что ему привезли?

      Назван вредный для пожилых россиян напиток

      В Госдуме объяснили сообщения о попытках США убить Путина

      В Раде допустили исчезновение Украины в течение года

      Названы последствия ухода премьера Сербии Вучевича в отставку

      Российский хоккеист рассказал об удививших его в США вещах

      В Москве две школьницы приняли таблетки от неизвестных и оказались в больнице

      На Украине констатировали снижение числа православных граждан

      Владивосток накрыла сильнейшая метель

      Участник программы «Время героев» занял пост замполпреда президента в ПФО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше