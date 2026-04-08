Бюджет пополнился на сотни миллионов рублей из-за имущества бывшего вице-губернатора

В Краснодаре суд обратил в доход РФ имущество Миньковой на 338,6 млн рублей

В Краснодаре суд обратил в доход России имущество бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и членов ее семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

По версии суда, госслужащая приобрела активы, стоимость которых значительно превышала законные доходы ее семьи. Чтобы скрыть свое реальное имущественное положение и не декларировать источники дохода, Минькова оформляла дорогостоящие объекты на близких родственников.

В результате за счет средств, законность которых не была подтверждена, бывший вице-губернатор купила 21 объект движимого и недвижимого имущества на 110,6 миллиона рублей. Рыночная стоимость имущества превысила 338,6 миллиона рублей, однако к моменту суда его часть уже была продана. В доход государства обращены оставшиеся объекты, а также взысканы денежные средства в размере более 90 миллионов рублей — эквивалент стоимости ранее проданного имущества.

Сейчас Минькова находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, она с членами своей семьи участвовала в организации коррупционных схем.