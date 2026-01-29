Реклама

Появились новые подробности по делу бывшей замгубернатора российского региона

В Краснодаре суд отправил под домашний арест экс-замгубернатора Минькову
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

В Краснодаре суд отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Меру пресечения назначили до 27 марта. Женщине разрешены прогулки с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00. Минькова проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ.

О задержании экс-замгубернатора региона стало известно 27 января. Позднее сообщалось, что бывшая чиновница подозревается в организации коррупционных схем с участием членов своей семьи.

