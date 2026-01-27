За бывшей замгубернатора российского региона приехали правоохранительные органы

Экс-замгубернатора Кубани Минькова задержана по подозрению в мошенничестве

Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновницу увезли для совершения следственных действий, добавляет ТАСС. Минькову подозревают в причастности к махинациям в сфере здравоохранения. Telegram-каналы Mash и «112» публикуют видео с задержанной.

На кадрах видна Минькова в сопровождении силовиков.

Другие подробности уголовного дела пока неизвестны. Она ушла с должности осенью «из-за личных убеждений».

Ранее сообщалось, что у бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, арестовано имущество стоимостью 180 миллионов рублей.