Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны на 180 миллионов рублей

Суд арестовал имущество экс-замминистра обороны Булгакова на 180 млн рублей

Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, его близких и двух других фигурантов дела составила более 180 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

«Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — заявил в суде один из участников процесса.

На заседании отмечалось, что речь идет о московской квартире и загородном доме в Подмосковье, находящихся в собственности Булгакова и его близких.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) завершил расследование дела в отношении Булгакова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, преступление совершено в 2023 году после его отставки с военной службы. Свою вину в преступлении он не признает. Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге. По данным следствия, Булгаков привлек к исполнению договора компанию, которая значительно завысила стоимость. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.