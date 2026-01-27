Реклама

14:31, 27 января 2026Силовые структуры

Свекровь появилась в деле бывшей замгубернатора российского региона

Экс-замгубернатора Кубани Минькова подозревается в махинациях со свекровью
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Бывший замгубернатора Кубани Анна Минькова подозревается в организации коррупционных схем с участием членов своей семьи. Об этом пишет Baza.

По данным издания, основанием для расследования уголовного дела о мошенничестве стали махинации с арендой двухэтажного здания, принадлежащего свекрови задержанной чиновницы Татьяне Мочаловой, Краснодарской городской поликлиникой № 16.

В 2018 году с ней был заключен госконтракт, по которому она получила из бюджета 20 миллионов рублей за четыре года сдачи здания в аренду.

Следствие проверяет причастность Миньковой к эпизоду со строительством объекта для инвалидов в администрации Приморско-Ахтарского муниципального округа, который возводился в заведомо неподходящем месте, из-за чего смета выросла до двух миллиардов рублей. Силовики также интересуются нарушениями при строительстве школы в городе Горячий Ключ, из-за которых крыша нового здании учебного учреждения уже несколько раз протекала, случались пожары и не работало отопление.

Минькова после ухода с поста заместителя главы Краснодарского края заняла должность гендиректора медиагруппы «Кубань 24». Она ушла с должности осенью «из-за личных убеждений».

О ее задержании стало известно ранее 27 января.

