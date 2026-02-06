Военкор предложил цели для ликвидации на Украине после покушения на генерала Алексеева

Коц предложил ликвидировать украинских командиров после покушения на Алексеева

Военкор Александр Коц предложил ликвидировать ряд украинских командиров после покушения на генерал-лейтенанта Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева. Список потенциальных целей он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Угрозы не работают, работает неотвратимость. Понимание, что ты следующий. Что за тобой придут. И эта работа не нуждается в анонсах из высоких кабинетов. И в комментариях по факту выполнения тоже не нуждается. Возмездие — это конкретные должности и фамилии», — написал он.

В список Коца вошли главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский; глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга); командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр; начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко; Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара; Командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга); Командующий сухопутными войсками Геннадий Шаповалов; Командующий воздушными силами Анатолий Кривоножко; Командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и командующий силами специальных операций Александр Трепак.

Утром 6 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о покушении на генерала Алексеева. По данным ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся с места преступления.