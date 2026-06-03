Новый формат должности бизнес-омбудсмена России закрепят в законе

В Госдуму внесли законопроект о новом формате должности бизнес-омбудсмена

Законопроект, уточняющий определение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и возлагающий финансирование такого специалиста за счет средств бюджета на автономную некоммерческую организацию (АНО), внесли в Госдуму. Об инициативе парламентариев по закреплению в законе нового формата должности бизнес-омбудсмена сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, одним из учредителей АНО является Российская Федерация, а сам уполномоченный будет работать в целях обеспечения гарантий госзащиты прав законных интересов бизнесменов и соблюдения указанных прав госорганами и другими представителями властей и не сможет быть сенатором или депутатом.

Как стало известно 26 мая, глава РСПП Александр Шохин встретился с президентом России Владимиром Путиным и среди прочих вопросов обсудил ситуацию с назначением бизнес-омбудсмена, должность которого оставалась вакантной с 2022 года.

В ходе беседы Шохина и Путина речь зашла о модернизации соответствующего института путем создания автономной некоммерческой организации. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет сам Шохин, сохраняющий должность президента РСПП.

Его предшественник Борис Титов, который в 2024 году стал спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, в связи с этим отметил, что Шохин «давно выстраивал структуру, ориентированную на защиту бизнеса, поэтому назначение выглядит вполне логичным».

