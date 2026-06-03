ПМЭФ-2026. День первый

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15:47, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на визит представителя США на ПМЭФ

Депутат Говырин: Визит представителя США на ПМЭФ говорит о тупике Запада
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Приезд официального представителя США на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует о том, что коллективный Запад осознает критичность геополитической ситуации и находится в тупике, считает депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Об этом «Ленте.ру» он заявил на полях ПМЭФ.

«Я согласен с официальным представителем МИД России Марией Захаровой: визит американского представителя свидетельствует о том, что коллективный Запад осознает критичность сложившейся геополитической ситуации и по сути находится в тупике. Россия же, несмотря на внешнее давление, развивается, наша экономика растет», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что на фоне этого развития особую актуальность приобретает опора на собственный культурный код. По его словам, российский маркетинг, продвижение товаров и услуг, а также малое предпринимательство должны развиваться в русле исконно русской идентичности. Этот тренд постепенно закрепляется, в том числе на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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