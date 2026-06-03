Женщина убедила незнакомок в интернете помочь ей купить средневековый замок

Жительница США убедила 150 незнакомок помочь ей купить замок во Франции

61-летняя жительница США убедила 150 незнакомок, с которыми познакомилась в социальной сети, инвестировать в покупку средневекового замка во Франции, который она превратила в женский летний лагерь. Об этом сообщает The Mirror.

В 2021 году во время отпуска во Франции Филлипа Гирлинг, ее дочь и подруга наткнулись на замок XIII века. Женщины решили превратить его в летний лагерь только для женщин и начали искать инвесторов через интернет, рассылая предложения сотням потенциальных вкладчиц каждую неделю.

За 18 месяцев им удалось собрать 2,4 миллиона долларов (173,1 миллиона рублей). Замок помогли купить несколько крупных инвесторов, а также 150 женщин, вложившие по 8,5 тысячи долларов каждая (примерно 613 тысяч рублей). Взамен они получают пять процентов годовых прибыли в течение минимум пяти лет и право бесплатно приезжать в лагерь каждый год.

Лагерь открылся в июле 2023 года. В замке девять спален, он вмещает до 50 женщин в неделю.

Успех проекта оказался настолько велик, что в 2026 году планируется открытие второго лагеря — в здании бывшего монастыря. На его покупку 150 женщин собрали необходимую сумму всего за семь дней.

Ранее сообщалось, что предприниматель и автор постапокалиптических триллеров Джейсон Орвис построил автономное «убежище для конца света», где могут жить 200 человек. На участке есть склады с 110 тоннами зерна, колодец, солнечные панели, теплицы, оружейная, мастерские, коптильни, помещения для переработки мяса, а также огромный сад.