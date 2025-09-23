Ценности
20:41, 23 сентября 2025Ценности

Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

Певица Майли Сайрус в откровенном виде снялась для журнала CR Fashion Book
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nick Knight / CR Fashion Book

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном виде снялась для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

32-летнюю исполнительницу запечатлели в блестящей пышной юбке золотистого оттенка бренда Harris Reed. Она позировала с голым торосом, прикрыв волосами обнаженную грудь.

Кроме того, звезда предстала перед камерой в прозрачном черном платье без бюстгальтера, а также в трусах и бра с чашками конической формы.

Ранее в сентябре дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для рекламы французского бренда Givenchy.

