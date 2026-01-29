Симоньян: Смело со стороны Мерца предполагать, что в 2027 году будет Украина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отличаются смелостью, если может допустить, что Украина будет существовать в 2027 году. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян, комментируя слова политика о «невозможном вступлении» страны в Евросоюз к 1 января следующего года.

«Вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено». Смело со стороны г-на Мерца предполагать, что в 2027 году будет существовать "Украина"», — отметила она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Ряд европейских стран осудили этот план.