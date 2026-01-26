Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

Politico: Ряд европейских стран осудили план по вступлению Украины в ЕС

Ряд европейских стран осудили план по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«"Ускоренный" процесс вступления в ЕС описывается как ключевой элемент программы реформ Украины до 2027 года. Однако многие лидеры предупредили о "непредвиденных осложнениях для Союза", если реконструкция и расширение будут формально связаны», — утверждается в публикации.

Один из собеседников издания приуменьшил масштабы сопротивления членству Украины в ЕС, уточнив, что возражения исходят «от двух голосов». По его словам, один из европейских лидеров предложил принимать страны в союз на основе из заслуг, в то время как второй политик подтвердил свое давнее принципиальное несогласие с расширением ЕС.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году.