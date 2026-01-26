Реклама

Президент Польши ответил на слова Зеленского о ЕС

Навроцкий о словах Зеленского: Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина вряд ли вступит в Европейский союз (ЕС) в 2027 году. Таким образом президент Польши Кароль Навроцкий ответил на слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, передает радио RMF24.

«Вступление Украины в Европейский союз в 2027 году может быть труднодостижимым», — отметил Навроцкий.

Ранее Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому.

25 января лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести Евросоюз к расколу из-за обещания принять Украину в организацию к 2027 году.

