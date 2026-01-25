Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:40, 25 января 2026Бывший СССР

Зеленский потребовал от Евросоюза одного действия

Зеленский: Украина полностью технически будет готова вступить в ЕС в 2027 году
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, трансляция велась на официальном YouTube-канале украинского правительства.

Тем не менее Зеленский отметил, что Украина относительно открытий всех кластеров будет готова уже в первом полугодии 2026 года.

«Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей», — добавил украинский лидер.

Ранее же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выборы и пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    ВС России беспилотниками сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео

    Во Франции раскрыли подробности об экипаже следовавшего из РФ танкера

    Стало известно о попытках украинцев прорвать границу напролом

    Зеленский потребовал от Евросоюза одного действия

    Во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском

    В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ

    На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok