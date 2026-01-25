Зеленский потребовал от Евросоюза одного действия

Зеленский: Украина полностью технически будет готова вступить в ЕС в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, трансляция велась на официальном YouTube-канале украинского правительства.

Тем не менее Зеленский отметил, что Украина относительно открытий всех кластеров будет готова уже в первом полугодии 2026 года.

«Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей», — добавил украинский лидер.

Ранее же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выборы и пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.