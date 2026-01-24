Реклама

13:43, 24 января 2026

Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через ЕС

Премьер Венгрии Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через ЕС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Markus Schreiber / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выбора и желании добиться смены правительства. Об этом пишет ТАСС.

В соцсетях Орбан написал, что украинцы перешли в наступление и они открыто вмешиваются в венгерские выборы.

«Их цель — получить финансирование и как можно скорее пробиться в Европейский союз», - заявил он.

Премьер также дополнил, что они не хотят, чтобы деньги венгерских семей направлялись на Украину, и они не хотят, «чтобы Венгрия была втянута в войну».

Ранее Орбан заявил, что Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, перешел черту, раскритиковав лидеров стран Европейского союза.

