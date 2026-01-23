Орбан ответил на выпады Зеленского

Орбан: Зеленский, выступая в Давосе, перешел черту

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, перешел черту, раскритиковав лидеров стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Вчера в Давосе президент Зеленский перешел черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — написал он.

Орбан также выразил свое недоумение словами Зеленского о якобы недостаточной поддержке Украины со стороны стран ЕС. Он напомнил, что Брюссель уже согласился на ключевые требования Киева, включая выделение 800 миллиардов долларов, ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году, а также долгосрочную поддержку Украины до 2040 года.

Ранее Зеленский жестко высказался об Орбане в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, внутри Евросоюза якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, он заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».