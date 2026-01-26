Политик Филиппо: Фон дер Ляйен может привести ЕС к расколу из-за Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести Евросоюз к расколу из-за обещания принять Украину в организацию к 2027 году. С критикой действий политика выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Мы чувствуем, что ситуация накаляется, и скоро поговорим о разрыве с Брюсселем, потому что было полнейшим безумием принимать требования Зеленского. Урсула превзошла саму себя», — пожаловался он.

По словам политика, если Украину примут в ЕС, Франции стоит рассмотреть вопрос о выходе из организации. Париж не хочет тянуть на себе Киев, высказал мнение Филиппо.

Ранее немецкие СМИ написали, что Урсула фон дер Ляйен попала под поток критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может изменить политику Европы в отношении Киева.

При этом Европарламентарий Фабио Де Мази сообщал, что фон дер Ляйен избегала прямых контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу коррупционного скандала в стране.