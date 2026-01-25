Реклама

Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским

BZ: Европа может изменить курс по Украине из-за скандала с Зеленским
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Yves Herman / AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попала под поток критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может изменить политику Европы в отношении Киева, пишет Berliner Zeitung.

В материале говорится, что, пока Евросоюз готовит новый пакет помощи Киеву, на фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, который затрагивает окружение главы Украины. Автор публикации пишет, что главной претензией к председательнице ЕК стало личное выгораживание Зеленского.

В публикации отмечают, что фон дер Ляйен попала под критику из-за того, что не привлекает Зеленского к ответственности. Особенно с учетом суммы денег, фигурировавших в деле. Разгоревшийся скандал может изменить политику Европы в отношении Украины.

Европарламентарий Фабио Де Мази сообщал, что Урсула фон дер Ляйен избегала прямых контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу коррупционного скандала в стране.

