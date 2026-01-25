Реклама

08:35, 25 января 2026

Фон дер Ляйен возмутила евродепутата своим отношением к Зеленскому

Евродепутат Де Мази раскритиковал фон дер Ляйен за снисхождение к Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен избегала прямых контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу коррупционного скандала в стране. Об этом сообщил европарламентарий Фабио Де Мази, его цитирует Berliner Zeitung.

Политик направил запрос в ЕК о личных контактах фон дер Ляйен с Зеленским относительно проблем с коррупцией в Киеве, однако из полученного ответа следует, что личного обращения «не задокументировано».

Он отметил, что глава ЕК не решается критиковать Зеленского, переводя внимание на бюрократов «в третьем ряду». Евродепутат выразил недовольство чересчур снисходительным отношением властей Брюсселя к украинскому правительству.

«Госпожа фон дер Ляйен избегала того, чтобы обращаться лично к Зеленскому по поводу коррупции в его окружении. Невозможно донести до населения, что мы переводим миллиарды на Украину, пока олигархи из ближайшего окружения Зеленского позолачивают свои туалеты и присваивают деньги, которые были предназначены для обеспечения энергоснабжения», — сказал он.

Ранее фон дер Ляйен рассказала, что две трети одобренного Украине кредита размером 90 миллиардов евро пойдет на закупку оружия и военной техники. Остальные 30 миллиардов планируется потратить на покрытие дефицита бюджета страны.

