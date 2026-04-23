Супруги раскрыли секрет 62-летнего брака

Супруги из США назвали секретом 62-летнего брака умение забывать обиды

Супруги из США Элис и Дон Уильям раскрыли, как им удается состоять в браке уже 62 года. Их историю рассказывает Yahoo Life.

Элис и Дон влюбились в друг друга, будучи старшеклассниками. По их словам, секрет их крепкого брака кроется в том, что они умеют прощать и забывать обиды. «За время наших отношений мы много-много раз говорили: "Ладно, давай просто начнем сначала". И это работало», — объяснила женщина. Она также объяснила, что в отношениях важно поддерживать друг друга, но сохранять независимость.

Уже более 15 лет супруги живут во Франции. Элис — художница, а Дон — бывший работник американской технологической компании IBM, сейчас он уже вышел на пенсию.

За свою жизнь пара много путешествовала, а в 2024 году по совету внучки стала вести блог. Вскоре Элис и Дону удалось добиться популярности, теперь с ними сотрудничают крупные бренды. По словам супругов, успех их не изменил. Они живут как прежде, иногда запечатляя это на камеру.

Ранее сообщалось, что жители острова Мэн, Великобритания, 91-летний Джек Кайгин и 90-летняя Энн, отметили 70-ю годовщину свадьбы. Главным секретом крепких отношений они назвали честность и способность прощать.