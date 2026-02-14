В российском городе рухнула крыша многоквартирного дома

В Тверской области обрушилась крыша многоквартирного дома

В Торопце Тверской области обрушилась крыша многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в субботу, 14 февраля, в городе произошло частичное обрушение кровли двухэтажного многоквартирного дома из-за большого количества снега.

Следователи выехали на место происшествия для осмотра и установления всех обстоятельств произошедшего. Организовано проведение доследственной проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что в другом российском городе крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега, когда внутри находился человек.