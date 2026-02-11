В российском городе крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега

В Бердске крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега

В Бердске Новосибирской области крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега, когда внутри находился человек. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Бердск Онлайн».

Речь идет о здании, расположенном на улице Калинина. Причиной инцидента стал скопившийся на крыше снег. В момент обрушения кровли в доме находился его хозяин. Спасатели достали 53-летнего мужчину из-под снежных завалов и передали врачам — он получил травмы и находится в больнице.

Ранее в феврале стало известно, что в Горнозаводске Пермского края трех подростков целиком засыпало снегом, который упал с крыши дома. Благодаря помощи спасателей, прохожих и четвертого приятеля, который в момент случившегося находился чуть в стороне, юношей удалось спасти.