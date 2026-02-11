Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 11 февраля 2026Экономика

В российском городе крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега

В Бердске крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

В Бердске Новосибирской области крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега, когда внутри находился человек. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Бердск Онлайн».

Речь идет о здании, расположенном на улице Калинина. Причиной инцидента стал скопившийся на крыше снег. В момент обрушения кровли в доме находился его хозяин. Спасатели достали 53-летнего мужчину из-под снежных завалов и передали врачам — он получил травмы и находится в больнице.

Ранее в феврале стало известно, что в Горнозаводске Пермского края трех подростков целиком засыпало снегом, который упал с крыши дома. Благодаря помощи спасателей, прохожих и четвертого приятеля, который в момент случившегося находился чуть в стороне, юношей удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Россиян предостерегли от чрезмерного накопления отпусков

    Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok